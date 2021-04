Duitse minister Maas vreest burgeroorlog in Myanmar

Maas eist dat alle partijen de druk op de junta opvoeren om het regime ertoe te bewegen in te gaan op uitnodigingen tot gesprekken met de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN). Myanmar is daar zelf ook lid van. ‘Niemand in de regio kan geïnteresseerd zijn in het wegzakken van Myanmar in een burgeroorlog - zelfs niet degenen die niet geïnteresseerd zijn in het redden van de democratie”, stelde Maas.

Sinds de staatsgreep op 1 februari heeft het leger gewelddadig opgetreden tegen demonstranten. Volgens schattingen van de Vereniging voor Hulp aan Politieke Gevangenen (AAPP) zijn ten minste 550 burgers bij protesten omgekomen, onder wie 46 kinderen. Op dit moment worden 2751 mensen vastgehouden en zijn 126 arrestatiebevelen uitgevaardigd.