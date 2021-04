Ruim 10.000 ‘dwarsdenkers’ demonstreren in Stuttgart

De betoging verliep zonder veel problemen. Honderden agenten waren op de been, maar ze grepen niet in bij een overvloed aan overtredingen van de corona-regels die van kracht zijn. Dat leidde tot de nodige kritiek. Uwe Lahl, directeur van het ministerie van Volksgezondheid in Baden-Württemberg, zei het niet te snappen dat ‘de stad zich met open ogen in deze situatie heeft laten manoeuvreren”.

Lahl vertelde burgemeester Clemens Maier, verantwoordelijk voor de openbare orde in Stuttgart, zowel schriftelijk als telefonisch te hebben gewezen op de mogelijkheid dit grootschalige evenement te verbieden, conform de corona-bepalingen van de deelstaat. Een woordvoerder van de stad Stuttgart liet in een reactie weten dat besloten is het grondwettelijke recht te demonstreren te laten prevaleren boven het risico van meer besmettingen.