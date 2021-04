Kolossale muurschildering van Banksy naar Staphorst gebracht

Een muurschildering van 3 bij 3,5 meter van de Britse kunstenaar Banksy is vanuit Engeland in Staphorst aangekomen. De schildering, de White House Rat, is in 2004 gemaakt voor de Liverpool Biennial en wordt in mei geveild, aldus veilinghuis Hessink's in Zwolle.

Het werk arriveerde zaterdag in Hoek van Holland, waar het bij de douane moest worden ingeklaard, zegt een woordvoerder van Hessink's. Vervolgens werd het gevaarte van 500 kilo per vrachtwagen overgebracht naar Staphorst, waar het voorlopig wordt opgeslagen. Volgende week wordt het kunstwerk overgebracht naar het veilinghuis Hessink 's in Zwolle.

Hessink's zetelt in de watertoren de Koperen Hoogte. Daar kan het kunstwerk niet zomaar naar binnen. Een kraanverhuurbedrijf uit Staphorst moet eraan te pas komen om het gevaarte volgende week over het gebouw heen te tillen zodat het via de achterzijde van het gebouw naar binnen kan. Het is nog niet precies bekend wanneer dat gebeurt. "Dat hangt af van het weer. Er is sneeuw en hagel voorspeld. Het moet tussen de buien door" , aldus de woordvoerder.

Het oorspronkelijke werk was nog groter, maar alleen het bovenlijf van de rat kon worden losgehaald. Wat het gaan opbrengen, daarvan heeft het veilinghuis geen flauw idee.

Hessink's verkocht al eerder enkele stukken straatkunst van Banksy voor eigenaren van huizen waarop de artiest had geschilderd.