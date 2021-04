6600 agenten controleren in regio Parijs naleving coronaregels

De politie in de regio Parijs stuurt 6600 agenten de straat op om te controleren of de bevolking zich houdt aan de aangescherpte coronamaatregelen. Dat heeft de prefectuur zaterdag gezegd. De regering heeft in de strijd tegen Covid-19 besloten tot een nieuwe landelijke lockdown en onder meer een avondklok die zaterdag om 19.00 uur ingaat en tot zondag 06.00 uur duurt.

In veel delen van Frankrijk, waaronder Parijs, verandert overigens weinig, omdat daar de niet-essentiële winkels toch al dicht zijn en een avondklok al maanden geldt. De strikte regelgeving wordt nu in het hele land van kracht. Nieuw in Parijs is wel dat de verkoop van alcohol op straat, vanuit bars of restaurants, uitdrukkelijk is verboden. De politie zal daarop streng toezien, net als op bijeenkomsten van meer dan zes personen op publieke plekken.

Reden voor het ingrijpen, dat president Emmanuel Macron woensdag in een tv-toespraak bekendmaakte, is de verontrustende toename van het aantal coronabesmettingen. Vrijdag werden in 24 uur tijd meer dan 46.000 nieuwe gevallen geregistreerd, ruim 300 patiënten overleden. De gezondheidsautoriteiten meldden onlangs dat in een week tijd meer dan 400 op de 100.000 Fransen het gevreesde virus hadden opgelopen.