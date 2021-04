Anti-lockdown protest van start in Stuttgart

De grote demonstratie aan de rand van Stuttgart tegen de lockdowns komt volgens plaatselijke media op gang. Op verscheidene plaatsen hebben betogers zich in Stuttgart verzameld en trekken vervolgens in optocht naar een festivalterrein buiten het centrum aan de rivier de Neckar. De plaatselijke autoriteiten hebben de verwachting van het aantal betogers al naar boven bijgesteld en spreken nu over mogelijk 6000 demonstranten, voornamelijk aanhangers van de beweging Querdenker (Dwarsdenkers).

Op de route naar het festivalterrein proberen tegendemonstranten de optocht te stoppen. De politie heeft de opdracht ervoor te zorgen dat de betoging ordelijk verloopt en indien nodig de weg vrij te maken voor de anti-lockdownbetogers. Volgens de planning begint de manifestatie van circa drie uur van Querdenker op het festivalterrein om 16.00 uur.

De beweging Querdenker is een jaar geleden in Stuttgart door de softwareondernemer Michael Ballweg opgericht en betoogt sindsdien overal in Dutsland tegen de ingrijpende beperkingen die de regering nodig vindt om het coronavirus te bestrijden. Volgens de Querdenker zijn de coronamaatregelen buitensporig, in strijd met de grondrechten en zijn ze uiteindelijk ook veel schadelijker dan het virus zelf.

Er zijn ook tegendemonstraties aangemeld in Stuttgart en een paar kleine betogingen tegen andere zaken met betrekking tot de coronamatregelen, zoals een betoging over een belastingkwestie en een over horecasluitingen. De politie is op grote schaal aanwezig om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, zoals twee weken geleden bij een massale betoging van meer dan 20.000 tegenstanders van de coronmaatregelen in Kassel.