Doden bij nieuwe protesten in Myanmar

Alleen al in Monywa, in het noorden van het Zuidoost-Aziatische land, werden drie mensen gedood toen militaire troepen hard optraden tegen demonstranten, meldde het nieuwsportaal Myanmar Now. In Thahtone, in het zuiden van het land, is een persoon gedood nadat hij in het hoofd was geschoten, schreef de nieuwssite Bago Weekly. Een 18-jarige omstander kwam daarbij ook om het leven.

De militairen gebruiken al wekenlang bruut geweld tegen elke vorm van verzet. Volgens de hulporganisatie Save the Children zijn ten minste 46 kinderen onder de slachtoffers. AAPP zegt dat momenteel meer dan 2750 mensen worden vastgehouden, en dat 126 anderen worden gezocht door de junta.

Bombardementen

De staatsmedia meldden vrijdagavond dat achttien prominenten van televisie, sociale media en pers in staat van beschuldiging zijn gesteld omdat zij leden van het leger zouden hebben aangezet tot muiterij of het niet opvolgen van bevelen.

Meer dan 12.000 personen zijn vorige week uit hun dorpen gevlucht na bombardementen in de districten Mutraw en Kler Htoo, zegt de Karen Nationale Unie, de politieke organisatie die het Karen-volk vertegenwoordigt, en ook een gewapende vleugel heeft. De groep waarschuwt dat dit tot een ‘grote humanitaire crisis’ heeft geleid.

De VN-Veiligheidsraad heeft donderdag het aanhoudende geweld in het voormalige Birma veroordeeld. Het leger moet zich uiterst terughoudend opstellen, aldus het VN-orgaan. De raad herhaalde ook zijn oproep tot vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi en president Win Myint. De verklaring van het vijftien leden tellende orgaan zal waarschijnlijk niets veranderen aan de escalerende situatie in Myanmar. Volgens diplomaten was met name China weer tegen een hardere formulering.