Premier Mark Rutte herinnerde zich niet dat hij het in zijn gesprek met de voormalige verkenners over CDA-Kamerlid Omtzigt had gehad. ‘Ik heb niet gelogen”, zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

‘Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd, en betreur dat ten zeerste”, aldus Rutte.