Kaag is ‘geschrokken’ van opmerking Rutte over Omtzigt

D66-leider Sigrid Kaag is ‘geschrokken’ van de opmerkingen die VVD-leider Mark Rutte over Pieter Omtzigt (CDA) heeft gemaakt tegenover de oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren. ‘Dit is niet goed en niet goed is een understatement.’

Rutte opperde in het gesprek met de voormalige verkenners het kritische CDA-lid Omtzigt een ministerspost aan te bieden in een nieuw kabinet. Rutte heeft eerder gezegd Omtzigt niet te hebben genoemd in de gesprekken met de verkenners.

Kaag wilde niet zeggen of ze nog vertrouwen heeft in Rutte.