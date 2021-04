Wilders wil nieuwe verkiezingen na ‘leugen’ Rutte

PVV-leider Geert Wilders vindt dat premier Mark Rutte moet opstappen en dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Volgens Wilders heeft Rutte Nederland "voorgelogen", door te ontkennen iets gezegd te hebben tijdens de verkenningsgesprekken over de positie van kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Donderdag stond in vrijgegeven notities dat er wel degelijk met de VVD over Omtzigt is gesproken.