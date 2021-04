Haven Rotterdam verwacht volgende week drukte na Suezblokkade

Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht eind volgende week extra drukte van zeeschepen, nu het Suezkanaal na een blokkade sinds maandag weer begaanbaar is voor containerschepen. Normaal gesproken ontvangt de haven gemiddeld tachtig zeeschepen per dag. Dat zullen er vanaf ongeveer woensdag dagelijks tijdelijk zo’n 10 procent meer zijn, aldus een woordvoerder.

Het containerschip Ever Given kwam vorige week dinsdag in een zandstorm overdwars in het Suezkanaal te liggen. Doordat het schip vast zat en de belangrijke vaarroute blokkeerde, lag het scheepvaartverkeer bijna een week stil. Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, was betrokken bij de operatie om de Ever Given los te trekken.

Door de blokkade ontstond een grote file van wachtende schepen. De vaartijd tussen het Suezkanaal en Rotterdam kan variëren van ruim een week tot meer dan twee weken, onder meer afhankelijk van de snelheid van een schip.

Openingstijden

Het havenbedrijf voert overleg over de verwachte drukte met rederijen en partijen als ECT en andere containerterminals. Ook andere partijen in de logistieke keten worden benaderd om te zorgen dat de verwachte golf aan schepen zo snel mogelijk kan worden gelost. Het havenbedrijf wil onder meer dat exporterende partijen hun containers later aanleveren om zo ruimte te scheppen voor de grote hoeveelheid containers die van de schepen komen.

Ook kleinere terminals in het achterland van de haven worden gevraagd om tijdelijk anders te werken. Als ze hun openingstijden tijdelijk verruimen en bijvoorbeeld net als grote terminals 24 uur per dag draaien, kunnen containers sneller worden afgevoerd. Het havenbedrijf kon donderdag nog niet zeggen of er concrete toezeggingen waren gedaan door kleinere terminals.