Hoekstra: CDA moet echt 3 keer nadenken voor het in kabinet stapt

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft zich tegenover de oud-verkenners zeer terughoudend getoond over deelname in een coalitie. "Het is veel fundamenteler dan 'geef me tijd', we moeten echt wel 3x nadenken voordat we überhaupt komen praten", zou Hoekstra volgens het verslag van de oud-verkenners hebben gezegd. Binnen zijn fractie is ook het "enthousiasme echt niet groot", en zijn partij kijkt serieus naar de oppositie.