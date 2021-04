Duitse politie bezorgd omdat mensen regels niet meer accepteren

Wendt voorziet dat het ook met ‘een heel zware inzet’ aan politiemensen moeilijke dagen worden, omdat de mensen ‘steeds nerveuzer en agressiever’ worden. En op veel plaatsen in het land lijkt het erg mooi weer te worden. In München bijvoorbeeld zijn de verwachtingen zonnig met temperaturen boven de 20 graden. Voor het komende weekend is de politie daar bezig honderd tot tweehonderd extra politiemensen te regelen.

Jürgen Köhnlein van de politiebond in Beieren is bang dat de politie de kop van Jut wordt, wanneer mensen hun onvrede over politici en coronamaatregelen tegenover agenten gaan uiten. Köhnlein verwacht dat er in de stad behalve veel recreanten op pleinen en in parken, ook veel demonstranten zullen zijn.

De politie in Stuttgart rekent zaterdag al op een grote demonstratie van zeker 5000 mensen. Uit deze stad stamt de beweging Querdenker (Dwarsdenkers) die haar eerste verjaardag viert en al een jaar lang tegen coronamaatregelen betoogt. Querdenker stelt dat de beperkingen indruisen tegen de grondrechten en dat de coronamaatregelen schadelijker zijn dan het gevaar van het coronavirus zelf. Er worden ook tegendemonstraties, met onder meer de antifascistische beweging Antifa.