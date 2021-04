Klaver over gespreksverslag: niet bezig met positie GroenLinks

GroenLinks-leider Jesse Klaver is "helemaal niet bezig" met zijn eigen onderhandelingspositie. Hij maakt zich geen zorgen over het openbaren van de gespreksverslagen en wat dat mogelijk voor de positie van zijn partij betekent. Uit de eerste notities van een gesprek over een eventueel te vormen nieuw kabinet, blijkt dat Klaver "graag" in een regeringscoalitie stapt. Over migratiedeals met de Europese Unie, waar de formatie in 2017 op klapte, staat bij GroenLinks: "Wij zijn niet van plan dat op te spelen, zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen."