Chipbedrijven flink omhoog op Damrak, AEX op nieuw recordniveau

ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep bij de Amsterdamse hoofdbedrijven met winsten tot 4,8 procent. De Amerikaanse chipmaker Micron Technology kwam met beter dan verwachte omzetverwachtingen voor het lopende kwartaal. Ook wil de Taiwanese chipmaker TSMC volgens persbureau Reuters in de komende drie jaar 100 miljard dollar investeren om de productiecapaciteit bij zijn fabrieken uit te breiden. TSMC wil daarmee het chiptekort aanpakken dat in onder meer de autosector zorgt voor productieproblemen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 705,25 punten en tikte een tussentijds hoogtepunt aan van 707,85 punten. De graadmeter wist woensdag al het 21 jaar oude record uit de boeken te schrijven. Naast de chipbedrijven behoorden techinvesteerder Prosus en betaalbedrijf Adyen tot de sterkste stijgers in de AEX, met winsten van 4,1 en 2,4 procent. Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Deliveroo

De MidKap won 0,5 procent tot 1031,43 punten onder aanvoering van metalenspecialist AMG (plus 2,3 procent). De DAX in Frankfurt klom 0,3 procent ondanks tegenvallende Duitse winkelverkopen in februari. Londen steeg ook 0,3 procent. De Parijse CAC40-index bleef ongewijzigd na de aankondiging dat heel Frankrijk vanaf zaterdag voor een maand in een strengere lockdown gaat.

In Londen ging Deliveroo (min 1 procent) verder omlaag. De maaltijdbezorger kende woensdag een dramatisch beursdebuut en kelderde 26 procent in waarde. Grote Britse vermogensbeheerders lieten het aandeel links liggen vanwege kritiek op de arbeidsomstandigheden van de bezorgers van het bedrijf. Sodexo daalde ruim 1 procent in Parijs. Het Franse catering- en schoonmaakbedrijf heeft de omzet in de afgelopen zes maanden flink zien dalen door de lockdowns in Europa.

De euro was 1,1726 dollar waard, tegenover 1,1737 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 59,87 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 63,45 dollar per vat.