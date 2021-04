Duizenden mensen gevlucht voor geweld bij gasproject Mozambique

Meer dan 8000 mensen hebben zichzelf in veiligheid gebracht na een aanval van jihadisten op de Mozambikaanse plaats Palma, in de buurt van een groot internationaal gasproject. Hulpverleners zeggen dat overlevenden er vaak slecht aan toe zijn. Een noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vertelde dat zelfs een baby met een schotwond is behandeld.