Kabinet trekt 2,5 miljoen uit voor vervoer goederen via water en spoor

Logistieke bedrijven komen voor de regeling in aanmerking als ze kleine of middelgrote ladingen bundelen en via trein of boot transporteren. Ze kunnen voor maximaal 500.000 euro per project vergoed krijgen. Ze moeten een concreet voorstel indienen hoe ze hun vracht naar het spoor of water willen verplaatsen.

Volgens Van Nieuwenhuizen is het ontlasten van het wegennet ‘geen wens maar noodzaak”, mede vanwege de grootschalige renovatie van wegen en bruggen de komende jaren. Door deze projecten komt er grotere druk op het wegenstelsel te staan.