Zeven prominente activisten Hongkong veroordeeld

De veroordeling is de zoveelste klap voor de beweging die strijdt voor meer democratie in Hongkong, dat in toenemende mate autoritair wordt bestuurd vanuit China. De zeven veroordeelden zouden onwettig zijn samengekomen op 18 augustus 2019 om te demonstreren. Hongkong was destijds het toneel van massale anti-regeringsprotesten.

De activisten hadden allemaal gesteld dat zij onschuldig waren. Welke straf zij gaan krijgen is nog niet duidelijk. Die wordt later door de rechter vastgesteld.

China voerde vorig jaar na aanhoudende massaprotesten een omstreden veiligheidswet voor Hongkong in. Dat gaf de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken. Veel prominente pro-democratische oppositieleden en activisten in Hongkong zijn sindsdien vastgezet of naar het buitenland vertrokken.