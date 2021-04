Elfde editie The Passion, nu vanuit het centrum van Roermond

In het centrum van Roermond wordt op deze Witte Donderdag de elfde editie van The Passion gehouden. Vanwege corona kan er geen publiek bij aanwezig zijn.

Freek Bartels en Trijntje Oosterhuis vervullen dit jaar de rollen van Jezus en Maria. De verteller is Humberto Tan. Acteurs Leo Alkemade en Tygo Gernandt vertolken de rollen van Petrus en Pilatus. Artiest Rob Dekay kruipt in de huid van Judas en KRO-NCRV presentatrice Anita Witzier haalt als verslaggever verhalen uit het hele land op en doet verslag van de virtuele processie. Er is een decor met een liveorkest.

KRO-NCRV zendt het spektakel vanaf 20.30 uur uit. Met het thema van The Passion ‘Ik ben er voor jou’, wil de KRO-NCRV een oproep doen aan kijkers om voor de ander klaar te staan. The Passion 2021 is ook live te volgen op NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.

De Limburgse stad zou in 2020 ook al het decor zijn voor het spektakel, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Vorig jaar werd de paasvertelling door de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller. Die versie trok toen op NPO1 2,9 miljoen kijkers.

Eerder waren onder meer Gouda, Rotterdam, Groningen, Enschede en Amersfoort gastheer.