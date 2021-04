Biden belooft 'miljoenen banen' met historisch biljoenenpakket

De Amerikaanse president Joe Biden beloofde met een gigantisch investeringsprogramma in infrastructuur miljoenen banen te creëren. In een speech gaf hij een toelichting op het plan om ruim 2 biljoen dollar te steken in het verbeteren van wegen, internetverbindingen en het vergroenen van de Amerikaanse economie. Die uitgaven wil hij bekostigen door hogere belastingen voor bedrijven.

Biden prijsde zijn investeringsplannen, die bovenop zijn coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar komen, aan als de grootste investering in Amerikaanse banen sinds de Tweede Wereldoorlog. "Het creëert miljoenen banen en dat zijn goed betaalde banen", zo zei hij. Daar voegde hij aan toe dat bepaalde kenners op Wall Street zelfs rekening hielden met 18 miljoen nieuwe banen dankzij de investeringsplannen.

Met het American Jobs Plan, zoals het investeringprogramma is gedoopt, staan de VS volgens Biden voor de grootste ophoging van de federale overheidsuitgaven die niet voor defensie zijn bedoeld. Daarmee slaat het Witte Huis onder de Democraat duidelijk linksaf richting een grotere rol voor de overheid bij het sturen van de economie. Over enkele weken presenteert Biden bovendien een ander groot plan voor Amerikaanse gezinnen aan.

Naast de banen die de honderden miljarden aan overheidsgeld opleveren, zou ook de concurrentiekracht van de VS toenemen. Dat is hoognodig, zo vindt Biden, gezien de opkomst van China als economische en technologische grootmacht. "Dit stimuleert Amerikaanse innovatie in markten die voor het oprapen liggen, zoals accu's, chips en schone energie."

In zijn toespraak benadrukte Biden hoezeer belastinghervormingen nodig zijn om de investeringen te bekostigen. Hij wil daarom de belastingen de komende vijftien jaar verhogen van 21 naar 28 procent. Hij betoogde dat dit nog altijd lager is dan het tarief van 35 procent waar bedrijven vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 2017 mee te maken hadden. Bidens voorganger Donald Trump verlaagde kort na zijn aantreden de belastingen voor bedrijven tot het huidige tarief. Ook wil Biden mazen in fiscale wetgeving dichten die het grote bedrijven mogelijk maken via buitenlandse dochterfirma's belastingen in de VS te ontwijken.

Biden wil dat zowel zijn eigen Democratische partij als Republikeinen achter zijn plannen zullen staan. Dat wordt nog moeilijk, want belastingverhogingen zijn erg controversieel in het Republikeinse kamp. Vanuit Democratische hoek klonk ook kritiek van de progressieve flank. Die vindt dat de overheidsuitgaven nog hoger zouden moeten zijn.