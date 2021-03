Grote bedrijven VS spreken afschuw uit over kieswet Georgia

Grote Amerikaanse bedrijven hebben openbaar stelling genomen tegen een nieuwe kieswet die de staat Georgia onlangs heeft aangenomen. Die wet maakt het met name zwarte kiezers veel moeilijker om hun stem uit te brengen, zo stellen critici van de door Republikeinen gesteunde wet. Onder andere Coca-Cola en Microsoft hebben geen goed woord over voor de kieswet.

De nieuwe regels werden vorige week aangenomen en daarna bekrachtigd door de Republikeinse gouverneur van Georgia. Om te stemmen gelden voortaan onder meer strengere regels voor identificatie. Ook worden de mogelijkheden om per brief of per volmacht te stemmen beperkt, ten nadele van mensen die door hun werk niet op de verkiezingsdag zelf kunnen stemmen. Verder mogen mensen geen water of eten meer geven aan kiezers die in een rij voor een stembureau staan te wachten. Dat geldt voortaan als misdrijf.

Zwarte topbestuurders van Amerikaanse bedrijven, onder wie Kenneth Frazier van farmaceut Merck, riepen hun mede-CEO’s op de wet te veroordelen. Microsoft gaf daar met een uitgebreid statement gehoor aan. ‘Twee dingen zijn voor ons duidelijk: Het recht om te stemmen is het meest gekoesterde aspect van een democratie, en deze nieuwe wet beperkt op oneerlijke wijze het recht om legaal en veilig te stemmen”, schrijft het softwareconcern, dat onlangs fiks investeerde in de zuidelijke staat . Microsoft uitte deze zorgen naar eigen zeggen ook al voordat het parlement van Georgia de nieuwe wet aannam.

Stap achteruit

De topman van Coca-Cola, James Quincey, noemt de nieuwe regels een stap achteruit. ‘Dit bevordert niet de waarden die wij in Georgia voorstaan voor wat betreft het recht te stemmen en de integriteit van verkiezingen”, zei hij tegen zakenzender CNBC. ‘Deze wetgeving is fout en moet worden hersteld.’ Ook Delta Air Lines noemt de nieuwe wet in een memo aan personeel ‘fout”, maar stelt door lobbywerk al enkele misstanden te hebben voorkomen.

De laatste twee bedrijven, beide met hoofdkantoor in de stad Atlanta in Georgia, kregen eerder nog veel kritiek omdat ze de nieuwe kieswet niet duidelijk veroordeelden. Sommige activisten riepen zelfs op tot een boycot van Coca-Cola en Delta Air Lines.