Kamerdebat over mislukte verkenning uitgesteld naar donderdag

De Tweede Kamer gaat woensdag niet meer in debat over de mislukte formatieverkenning door Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat de documenten waar de fracties om hadden gevraagd niet op tijd zijn aangeleverd. Het debat wordt donderdag gehouden.

Jorritsma en Ollongren deelden op verzoek van de Tweede Kamer eerder woensdagmiddag het document, dat zij opstelden ter voorbereiding op een tweede gesprek dat zij zouden hebben met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag. Maar de Kamer nam daar geen genoegen mee en eiste daarnaast openbaarmaking van onder meer de verslagen van alle zeventien gesprekken die de oud-verkenners eerder voerden met alle lijsttrekkers. Twee uur later waren de stukken er nog niet.

Reden voor het debat was een deels uitgelekte notitie over de eerste ronde van de verkenning vorige week. Ollongren droeg die open en bloot onder de arm toen zij werd gefotografeerd op het Binnenhof. Met name een opmerking over een mogelijke ‘functie elders’ voor het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt, als het CDA zou deelnemen aan een nieuw kabinet, wekte veel woede en verbazing.

De twee verkenners legden daarop hun functie neer en werden opgevolgd door de ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees. Op aandringen van de Kamer zouden zij woensdag nog wel tekst en uitleg komen geven over de gang van zaken. Maar een meerderheid van de Kamerleden wilde eerst alle stukken toegestuurd krijgen.