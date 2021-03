Hoofdredacteuren spraken met politie over agressie Urk

Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft een gesprek gehad met vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie over de gebeurtenissen zondag in Urk. De politie greep niet in toen een verslaggever werd geschopt en geslagen en een automobilist op hem inreed. Journalisten waren bij de Sionkerk omdat die ondanks de coronamaatregelen de deuren opende voor alle gelovigen.

Marcel Gelauff, voorzitter van het genootschap, heeft te horen gekregen dat dit voorval zondag samenviel met andere incidenten in de regio Midden Nederland, die ook de aandacht van de politie vroegen. Vijf of zes agenten uit Urk waren weggeroepen wegens calamiteiten elders in de regio, waardoor er bij de kerk maar een beperkt aantal agenten was.

OM en politie hebben laten weten dat zij zich volop inzetten en blijven inzetten zodat journalisten in alle vrijheid kunnen opereren, meldt Gelauff. Ook werd aangegeven dat het niet ongebruikelijk is om soms op een later moment op te treden tegen verdachten. Maandag werden twee mannen aangehouden die de verslaggever zouden hebben mishandeld. Zondagavond was de man aangehouden die met zijn auto zou zijn ingereden op de verslaggever.