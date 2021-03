Ook huismerk van supermarktketen Jumbo stapt over op scharrelkip

Supermarktketen Jumbo stapt voor huismerkproducten over op scharrelkippen. Vanaf 2023 heeft alle kip van eigen merk in de schappen van de Jumbo minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming, laat een woordvoerder van de Jumbo weten.

Kippen met één ster krijgen meer ruimte in de stal en altijd daglicht. Ze groeien in een gezond tempo, dus niet zoals vleeskuikens zonder ster die soms wel 60 gram per dag aankomen. Ook kunnen de dieren in een overdekte overloop naar buiten, waar frisse lucht is en ruimte om te scharrelen.

Alleen het huismerk van de Jumbo gaat over op scharrelkip, laat de woordvoerder weten. Kip van andere merken blijven de supermarkten verkopen, ook als ze geen Beter Leven-Ster hebben.

Eerder dit jaar lieten supermarktketens Lidl en Albert Heijn weten dat hun huismerken voor 2023 overstappen op scharrelkip. Wakker Dier is blij met de beslissingen van de supermarktketens. ‘Het heeft invloed op de levens van miljoenen kippen”, zegt een woordvoerder van de dierenrechtenorganisatie. ‘Fantastisch dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.’ Wakker Dier hoopt dat andere supermarktketens het ‘goede voorbeeld’ van deze supermarkten volgen.