Kaag: Eerste en laatste keer dat Rutte voor mij zal spreken

D66-leider Sigrid Kaag zal VVD-leider Mark Rutte niet meer voor zich laten spreken, zei ze woensdag. Nadat een memo vorige week per ongeluk publiek werd toen oud-verkenner Kajsa Ollongren het Binnenhof verliet, zei Rutte ook namens Kaag dat de verkenners geen verantwoording aan de Tweede Kamer hoefden af te leggen. In het document werd onder meer gerept van een ‘functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

‘Dat was toevallig,’ zegt Kaag er nu over. ‘Maar het is ook de eerste en de laatste keer dat meneer Rutte namens mij zal spreken.’

Het is een van de lessen die Kaag geleerd heeft, zegt ze. ‘Als je zegt: een les? Ik zal volgende keer direct zelf reageren omdat het juist ook gaat om een mede-Kamerlid.’