Beleggers Wall Street verwerken steunplan Biden en banencijfer

Beleggers op Wall Street lijken de nieuwe investeringsplannen van de Amerikaanse president Joe Biden goed te ontvangen. De belangrijkste graadmeters in New York stonden in de eerste handelsminuten op winst. Daarnaast ging de aandacht uit naar het banenrapport van loonstrookverwerker ADP. Dat rapport loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag.

Het investeringspakket voor infrastructuur van Biden heeft een omvang van 2250 miljard dollar en wordt over een periode van acht jaar uitgesmeerd. Het geld gaat onder andere naar bruggen, wegen, spoorlijnen, havens en vliegvelden. Biden wil deze en andere plannen financieren door de belastingen voor bedrijven de komende vijftien jaar te verhogen van 21 naar 28 procent en ook meer belastingen te heffen op buitenlandse winsten van Amerikaanse multinationals.

Uit de cijfers van ADP blijkt dat het aantal banen in de VS snel toeneemt. De groei in maart, toen er 517.000 banen bijkwamen was de sterkste in maanden. De cijfers tonen aan dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis.

Dow-Jones

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 33,134 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3,974 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 13,158 punten.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar farmaceuten Pfizer en BioNTech. Hun coronavaccin bleek 100 procent effectief in een proef onder jongeren tussen de 12 en 15 jaar. Pfizer verwacht snel goedkeuring te krijgen voor het gebruik van het middel voor die leeftijdsgroep. Het aandeel BioNTech won 4,4 procent en Pfizer steeg 0,1 procent.

Walgreens

Verder won drogisterijketen Walgreens 4,2 procent aan beurswaarde na meevallende cijfers. Wel merkte het bedrijf dat de verkopen van middelen tegen griep en verkoudheid daalden, wat het resultaat drukte.

Het aandeel Apple (plus 1,8) bewoog op een adviesverhoging. Daarbij spraken analisten de verwachting uit dat de vraag naar iPhones vooral op de lange termijn stabiel zal zijn. Tesla won 2,5 procent. De vrachtwagen van Tesla zal dit jaar nog maar mondjesmaat geproduceerd worden. De maker van elektrische voertuigen zegt te weinig batterijen te kunnen produceren om de Tesla Semi, zoals de vrachtwagen heet, op grote schaal te produceren.

De euro was 1,1728 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 60,11 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 63,66 dollar per vat.