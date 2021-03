Aantal nieuwe coronagevallen weer opgelopen

In de afgelopen zeven dagen zijn 51.938 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7420 per dag, het hoogste niveau sinds 9 januari.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad testten 399 inwoners positief. In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag 243. Daarna volgen Tilburg (164) en Utrecht (155).

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen gaat wel omlaag. In de afgelopen 24 uur is het overlijden van 29 coronapatiënten geregistreerd. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in die periode zijn overleden, omdat sterfgevallen soms pas na een tijdje worden geregistreerd. In de afgelopen week zijn 169 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo’n 24 per dag. Dat is het laagste peil sinds 18 oktober.

Sinds het begin van de uitbraak, ruim een jaar geleden, zijn bijna 1,3 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 16.500 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.