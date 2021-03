Thijssen: herstel kan langer duren dan iedereen denkt

‘We moeten ons realiseren dat de economische crisis niet over is wanneer we gevaccineerd zijn en de horeca zijn deuren weer mag openen”, heeft ze gezegd in een interview met BNR Nieuwsradio. Volgens Thijssen moet er serieus rekening mee worden gehouden dat de economie pas in 2024 weer op het niveau van voor de crisis is.

De VNO-NCW-voorzitter benadrukt dat we het afgelopen jaar bij corona keer op keer achter de feiten aanliepen. ‘Alles duurt langer dan gedacht. Elke keer doemen nieuwe beren op de weg op”. Dan gaat het bijvoorbeeld om vaccintekorten, maar ook om nieuwe coronavarianten. ‘De wereldwijde economische situatie, en daarmee die van Nederland, is daardoor veel onzekerder dan we vaak denken.’

Onder de motorkap

Thijssen vreest dat het aantal faillissementen in Nederland dit jaar flink zal oplopen. In het interview wijst ze verder op andere problemen ‘onder de motorkap’ van de economie, zoals de schuldenberg van tientallen miljarden euro’s, de uitgeputte vermogens en achterblijvende investeringen.

VNO-NCW pleit samen met MKB-Nederland voor een groot herstelplan voor de komende jaren. Dan gaat het er niet alleen om de steunpakketten nog een halfjaartje door te trekken, geeft Thijssen aan. Ze wil ook dat er hulp komt voor ondernemers bij het afbouwen van schulden en opbouwen van eigen vermogen. Daarnaast zouden nieuwe investeringen aangejaagd moeten worden en zouden de lastenverzwaringen uit de verkiezingsprogramma’s van diverse partijen in de ijskast moeten worden gezet.