‘ECB kan over vier jaar digitale munt hebben’

De Europese Centrale Bank (ECB) kan over vier jaar de beschikking hebben over een eigen digitale munt. Dat zei ECB-preses Christine Lagarde. Een digitale munt biedt volgens de centrale bank mensen een makkelijkere toegang tot betalingen en stimuleert innovatie.

De ECB staat nu op het punt een analyse vrij te geven van de 8000 reacties die zijn ontvangen in het kader van een openbare raadpleging over de mogelijke lancering van een digitale munt. Die analyse zal naar het Europees Parlement worden gestuurd. Daarna is de beslissing over het al dan niet doorzetten van praktijkexperimenten aan het bestuur van de ECB. De tweede beslissing, of er daadwerkelijk een digitale munt wordt ingevoerd, zal zes maanden tot een jaar daarna worden genomen, aldus Lagarde.

Volgens de Française is het vooral zaak dat de lancering van een eigen digitale munt goed gebeurt. ‘Dat zijn we aan de Europeanen verplicht”, zei ze in een interview met Bloomberg TV. ‘Het hele proces, laten we realistisch zijn, zal volgens mij nog vier jaar duren. Misschien iets meer.’

De ECB kondigde ruim een jaar geleden aan samen met een aantal andere centrale banken de mogelijkheden te bestuderen om eigen cryptomunten op te zetten. Een speciaal onderzoeksteam wil onder andere weten in wat voor situaties cryptomunten een voordeel opleveren. Ook wordt gekeken naar functionele en technische ontwerpkeuzes en hoe verschillende digitale munteenheden onderling kunnen ‘samenwerken’. De betrokken banken willen ook kennis over opkomende technologieën delen.

Volgens de ECB-preses gaat het niet alleen om een technische inspanning die moet worden geleverd, maar gaat het ook om een fundamentele verandering. ‘We moeten ervoor zorgen dat we geen enkel systeem afbreken, maar het systeem verbeteren.’ Contant geld zal ook beschikbaar blijven, voegde ze eraan toe.

Lagarde zei ook dat ze de recente invoering van een digitale munt door de Bahama’s, de Sand Dollar, nauwlettend in de gaten houdt.