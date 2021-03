Pfizer: coronavaccin werkt ook bij kinderen vanaf 12 jaar

Pfizer en BioNTech melden dat hun coronavaccin veilig en effectief is gebleken in een studie waarbij het middel werd getest op 12- tot en met 15-jarigen. De groep die het vaccin toegediend kreeg, raakte niet besmet met het coronavirus.

Aan het onderzoek deden 2260 kinderen in de Verenigde Staten mee. De helft kreeg het vaccin, de andere helft een placebo. In de laatste groep werden achttien besmettingen vastgesteld. De ingeënte kinderen liepen geen infectie op, wat volgens de bedrijven aantoont dat hun vaccin 100 procent effectief is bij deze leeftijdsgroep.

Er wordt ook gemeld dat de kinderen het vaccin goed konden verdragen en de bijwerkingen overeenkwamen met die van de leeftijdsgroep 16 tot en met 25 jaar. Na een vaccinatie met het Pfizer/BioNTech-middel kunnen gevaccineerden onder meer last krijgen van hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en rillingen.

Kinderen gevolgd na tweede prik

De bedrijven melden verder dat de ingeënte kinderen een maand na de tweede dosis over een vergelijkbaar aantal antilichamen beschikten vergeleken met testpersonen in de groep van 16- tot en met 25-jarigen. De kinderen worden na hun tweede prik nog twee jaar gevolgd om de langetermijneffecten van het vaccin te monitoren.

Pfizer en BioNTech zijn van plan de data zo snel mogelijk naar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) te sturen, zodat het vaccin ook bij kinderen vanaf 12 jaar kan worden ingezet. Het vaccin is nu alleen goedgekeurd voor mensen vanaf 16 jaar.

In de praktijk wordt het Pfizer/BioNTech-vaccin alleen toegediend aan volwassenen. Dat is niet alleen vanwege de leeftijdsgroep waarvoor het is goedgekeurd, maar ook vanwege de schaarste aan vaccins. De twee bedrijven testen het vaccin momenteel ook op jongere kinderen. De jongste deelnemers van de studie zullen 6 maanden oud zijn.