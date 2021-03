De politie Zeeland onderzoekt het overlijden van een baby in het Zeeuw-Vlaamse Eede. De baby van enkele maanden oud werd zonder succes gereanimeerd in een woning in het dorp, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door De Telegraaf.

Rond 08.20 uur kreeg de politie een medische melding van een kinderreanimatie. Daarop kwamen de hulpdiensten met spoed naar het adres aan de Brieversstraat. De reanimatie mocht niet meer baten.