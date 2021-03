Advocaten: afgezette Aung San Suu Kyi lijkt gezond

Nobelprijswinnares Suu Kyi zit vast sinds het leger begin februari de macht greep. Ze wordt nu vervolgd voor allerlei strafbare feiten. Een advocaat mocht woensdag naar een politiebureau in hoofdstad Naypyidaw komen voor een gesprek via videoverbinding. De raadsvrouw had tijdens die conversatie politiemensen om zich heen.

Suu Kyi zou haar bewakers hebben gevraagd om een persoonlijk gesprek met haar advocaten. Het is onduidelijk wat het antwoord was, maar volgens haar juridische team zijn dergelijke verzoeken voorheen nooit ingewilligd. De afgezette regeringsleider is sinds de staatsgreep door het leger ook niet meer in de openbaarheid verschenen.

De situatie in Myanmar escaleert ondertussen steeds verder. Veiligheidstroepen schieten volgens getuigen met scherp op burgers die het herstel van de democratie eisen. Er vielen de afgelopen weken naar schatting zeker 520 burgerdoden bij protestacties. Dat leidde tot internationale kritiek en sancties.

De Verenigde Staten maakten woensdag bekend dat niet-essentieel diplomatiek personeel wordt teruggehaald uit het Aziatische land.