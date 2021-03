Maaltijdbezorger Deliveroo keldert bij beursdebuut in Londen

Maaltijdbezorger Deliveroo ging woensdag hard onderuit bij de beursgang in Londen. Verschillende beleggers hadden in aanloop naar de beursintroductie al bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop het bedrijf met zijn bezorgers omgaat. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien, na de koerswinsten een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de Europese inflatiecijfers en het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Ook werd gewacht op het grote investeringsplan van de Amerikaanse president Joe Biden.

Deliveroo kelderde 26 procent tot 2,88 pond. De maaltijdbezorger verlaagde voor de beursgang al de introductieprijs tot 3,90 pond per aandeel vanwege kritiek op de arbeidsomstandigheden. Volgens de Britse vakbond van onafhankelijke werknemers zijn het loon en de werkomstandigheden van de bezorgers van het bedrijf achteruitgegaan. Door de coronapandemie hebben bedrijven als Deliveroo juist flink geprofiteerd van de sluiting van restaurants, waardoor mensen thuis moesten blijven en dus meer eten hebben besteld. Concurrent Just Eat Takeaway zakte ruim 2 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 699,85 punten. Dinsdag wist de hoofdindex voor het eerst in 21 jaar boven de 700 punten te sluiten en is nog slechts enkele punten verwijderd van de hoogste stand ooit. De MidKap won 0,3 procent tot 1025,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs bleven vrijwel vlak.

ArcelorMittal sterkste stijger

Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,9 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM, dat de geur- en smaakstoffentak van het Amerikaanse Amyris koopt, behoorde tot de staartgroep met een min van 1,6 procent.

HAL zakte 1,5 procent. De investeerder zag de winst in 2020 dalen als gevolg van lagere winsten bij de beursgenoteerde bedrijven, waarin HAL belangen heeft. FastNed daalde 0,2 procent. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s boekte in 2020 meer omzet dankzij de aanhoudende groei van het aantal elektrische auto’s op de weg. Vanwege de grote investeringen in de uitbreiding van het netwerk leed het bedrijf nog wel verlies.

Hennes & Mauritz (H&M) verloor dik 1 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen leed in het eerste kwartaal een verlies als gevolg van de winkelsluitingen door de coronamaatregelen. Voor de rest van het jaar is H&M positiever en voorziet het bedrijf een sterk herstel.

De euro was 1,1728 dollar waard, tegenover 1,1724 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 61,09 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 64,66 dollar per vat.