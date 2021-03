Parlement New York geeft groen licht voor legalisering cannabis

Het parlement van de Amerikaanse staat New York heeft ingestemd met het legaliseren van cannabisbezit voor persoonlijk gebruik. Dat heeft grote gevolgen voor mensen die in het verleden zijn veroordeeld voor misdrijven die verband houden met het bezit van de softdrug. Die kunnen nu van hun strafblad worden geschrapt.

Het voorstel kreeg veel steun in beide kamers van het parlement van de staat. Gouverneur Andrew Cuomo moet de wet nog wel ondertekenen, maar heeft al duidelijk gemaakt dat te zullen doen. New York volgt daarmee het voorbeeld van de veertien andere staten en meerdere Amerikaanse territoria die cannabis al hadden gelegaliseerd.

Voorstanders spreken over een historisch besluit. De Democratische parlementariër Crystal Peoples-Stokes vergeleek het legaliseren van cannabis met het opheffen van het alcoholverbod in 1933, bericht The New York Post. Gouverneur Cuomo zei dat vooral minderheden vaak de dupe waren van het oude beleid. Zij zouden disproportioneel vaak lange gevangenisstraffen opgelegd hebben gekregen.

Inwoners van New York mogen straks 85 gram van de drug bij zich dragen. Thuis mag een grotere hoeveelheid worden bewaard. Huishoudens mogen ook maximaal twaalf cannabisplanten hebben voor persoonlijk gebruik. De krant schrijft dat de drug mogelijk volgend jaar al legaal te koop is. Gebruikers moeten wel minstens 21 jaar zijn.

De autoriteiten in New York verwachten dat er door het nieuwe beleid tienduizenden banen bijkomen. Ook zou het jaarlijks 350 miljoen dollar (bijna 300 miljoen euro) aan extra belastinginkomsten kunnen opleveren.

Niet iedereen zit te wachten op de legalisering van de softdrug. Critici vinden dat jongeren nu de indruk kunnen krijgen dat drugsgebruik prima is. De Republikeinse parlementariër Rob Ortt voorspelde dat de wetgeving slecht zal uitpakken voor de gezondheid en veiligheid van inwoners van de staat.