VS trekken vrijwel alle diplomaten terug uit Myanmar

De regering van de Verenigde Staten trekt al zijn niet-essentiële medewerkers en hun families terug uit Myanmar. De VS hebben dat besluit genomen in verband met de onrust in het Zuidoost-Aziatische land sinds de legercoup in februari. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Massale protestacties en hard politieoptreden zijn in Myanmar aan de orde van de dag sinds het leger in februari de verkozen regeringsleidster Aung San Suu Kyi afzette en arresteerde. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de geleidelijke overgang naar democratie van het land dat in het verleden ook een militaire dictatuur was.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington heeft dinsdag gemeld dat Amerikaanse overheidsmedewerkers in Myanmar en hun familieleden nu worden bevolen te vertrekken. Sinds 14 februari gaf het ministerie al standaard toestemming voor vrijwillig vertrek.

De moorden op tientallen demonstranten door de ordetroepen van de Myanmarese junta werden maandag veroordeeld door het Witte Huis. Ook maakten de VS bekend alle handels- en investeringssamenwerking met Myanmar stop te zetten tot de democratisch gekozen regering het er weer voor het zeggen heeft.

Eerder deze maand stelden de VS al sancties in tegen leden van het militaire regime en conglomeraten die in handen zijn van het Myanmarese leger.

Minstens 512 burgers zijn in de afgelopen twee maanden gedood bij protesten tegen de legercoup. Van hen werden er 141 gedood op zaterdag, vooralsnog de bloedigste dag van dit jaar in Myanmar, aldus de Assistance Association for Political Prisoners, een mensenrechtengroep die informatie verzamelt over de onderdrukking in Myanmar.