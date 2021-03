Tweede Kamer verwelkomt 69 nieuwelingen en oude bekenden

De nieuwe Tweede Kamer gaat woensdag aan de slag. De 150 volksvertegenwoordigers van zeventien partijen worden aan het begin van de middag beëdigd. Onder hen is een aantal demissionaire bewindslieden. Ook de veelbesproken CDA'er Pieter Omtzigt is bij de installatie, liet hij weten. Hij nam de afgelopen tijd rust vanwege oververmoeidheid en zal dat nog even blijven doen.

Volgens cijfers van de Tweede Kamer zijn 81 volksvertegenwoordigers herkozen. Van de 69 nieuwelingen heeft een aantal enige tijd in de 'oude' Kamer gezeten voordat zij naar het kabinet vertrokken. Het gaat om Mark Rutte (VVD), Tamara van Ark (VVD), Bas van 't Wout (VVD), Raymond Knops (CDA), Mona Keijzer (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie).

Sigrid Kaag en Hans Vijlbrief van D66 en Wopke Hoekstra van het CDA komen voor het eerst in de Tweede Kamer. Van hen was alleen Hoekstra al eens volksvertegenwoordiger, toen hij in de Eerste Kamer zat.

Er is nog een trio dat al eerder in de Kamer heeft gezeten. Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) zat daar van oktober 2018 tot en met januari 2019 als vervanger van Marianne Thieme. Hans Smolders was van mei 2002 tot en met januari 2003 Kamerlid voor de LPF. Hij neemt nu een zetel in voor Forum voor Democratie. En Joost Eerdmans was al 1652 dagen Kamerlid. Tussen mei 2002 en september 2006 was hij dat voor de LPF en daarna vormde hij nog enkele maanden een eigen groep met de gewezen VVD-parlementariër Anton van Schijndel.

Drie mensen stappen over van de Eerste naar de Tweede Kamer. Het gaat om Teunissen van de Partij voor de Dieren, Nicki Pouw-Verweij van JA21 gaat en Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

De eerste taak van de nieuwe Kamer is de verkiezing van een tijdelijk voorzitter. Daarna volgt het debat met de oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma.