Bericht naamsverandering Volkswagen in VS blijkt 1 aprilgrap

De aankondiging van Volkswagen om het bedrijf in de Verenigde Staten te laten omdopen tot Voltswagen, is zoals velen al vermoedden een 1 aprilgrap, heeft nu ook een woordvoerder van de Duitse autobouwer toegegeven. De naam Voltswagen was een knipoog naar de ambitie van Volkswagen om de markt voor elektrische auto’s te veroveren.

Volkswagen wekte dinsdag ongeloof met de aankondiging om zijn naam officieel te veranderen in Verenigde Staten, twee dagen voor 1 april. De aankondiging moest extra geloofwaardigheid krijgen met een persbericht op de Amerikaanse website en een wijziging van het Twitter-account. Een woordvoerder in de Verenigde Staten, geïnterviewd door persagentschap AFP, bevestigde dinsdag zelfs de inhoud van het persbericht.

Enkele vertegenwoordigers van Volkswagen gaven dinsdag uiteindelijk toe in de Amerikaanse pers dat alles bedrog was. Het bedrijf komt woensdag naar verwachting met een nog een verklaring naar buiten, vertelde een bron.

Of de aankondiging nu een broodje-aapverhaal, een marketingstunt of werkelijkheid was, het nieuws werd door sommigen niet als geheel onwaarschijnlijk gezien. Volkswagen heeft grote ambities in de markt voor elektrische auto’s. Het bedrijf wil vanaf 2025 internationaal marktleider worden, nog voor het Amerikaanse Tesla.

Dat Volkswagen om die reden zijn imago in de VS wil oppoetsen is niet geheel ondenkbaar. Het Duitse merk staat er met name bekend om het Dieselgate-schandaal, dat Volkswagen miljarden heeft gekost en een een deel van zijn reputatie.

‘Voltswagen’ was overigens niet de eerste publiciteitsstunt van de Duitse autobouwer. In 2003, toen Volkswagen een nieuwe Golf lanceerde, werd de Duitse thuisplaats Wolfsburg voor een paar weken omgedoopt tot Golfsburg.