Bolsonaro vervangt drie hoogste Braziliaanse militairen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vervangt de drie hoogste militairen van de Braziliaanse krijgsmacht. De beslissing komt amper een dag nadat Bolsonaro ook al zes ministers verving. De rechts-populistische president ligt zwaar onder vuur vanwege het torenhoge aantal dagelijkse coronadoden en de economische malaise in zijn land.

het ontslag van de zes ministers maandag was de meest ingrijpende herschikking van Bolsonaro’s regering tot nu toe. Vooral het ontslag van de minister van Defensie kwam als een verrassing voor velen. Het ministerie van Defensie heeft dinsdag daarop bekend gemaakt dat de hoofden van de onderdelen landmacht, vloot en luchtmacht ook worden vervangen. Verdere details gaf het ministerie niet.

Het ontslag van de legertop onderstreept de ernst van de huidige politieke crisis in Brazilië. Die heeft inmiddels ook zijn weerslag op de voorheen nauwe banden tussen oud-legerofficier Bolsonaro en het militaire establishment van het Zuid-Amerikaanse land.

Sinds Bolsonaro in 2019 aan de macht kwam, plaatste hij tal van militairen in regeringsfuncties. Inmiddels heerst in Brazilië bezorgdheid dat de nauwe banden van het leger met de regering-Bolsonaro het imago van het leger kunnen beschadigen.

De betrekkingen tussen de militaire top en de president zouden flink zijn beschadigd omdat Bolsonaro openlijke politieke steunbetuigingen heeft willen afdwingen bij de legerleiding. Volgens ingewijden is dat ook de aanleiding geweest voor de golf van ontslagen in de hoogste Braziliaanse regeringskringen deze week.

Volgens bronnen heerst in de legertop nog altijd grote onvrede over de rol van voormalig minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello, een generaal in actieve dienst die door velen verantwoordelijk word gehouden voor de gebrekkige vaccininkoop en het hoge aantal coronadoden op het moment. Pazuello werd vorige week al vervangen.

Hoewel Bolsonaro al lange tijd fulmineert tegen lockdownmaatregelen, twijfel heeft gezaaid over de veiligheid en effectiviteit van vaccins en de ernst van de coronapandemie stelselmatig bagatelliseert, neemt de Braziliaanse legertop het longvirus wel degelijk serieus, aldus ingewijden.