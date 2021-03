Ollongren hoort woensdag uitslag coronatest; debat nog onzeker

Het is nog niet zeker of het debat over de mislukte verkenning woensdag doorgaat. D66’er Kajsa Ollongren hoort pas woensdagochtend de uitslag van haar coronatest, zegt haar persoonlijk medewerker. Als blijkt dat ze nog steeds corona heeft, gaat het debat waarschijnlijk niet door. De Tweede Kamer heeft geen voorzieningen getroffen voor een digitale deelname aan het debat, aldus een woordvoerster van het parlement.

Ex-verkenner Ollongren verliet vorige week donderdag meteen het Binnenhof toen ze hoorde dat ze besmet was. Ze had geen klachten maar de test was preventief, omdat staatssecretaris Mona Keijzer besmet bleek met het virus. Volgens haar medewerker heeft ze daarna ook geen coronagerelateerde klachten gehad.

VVD’er Annemarie Jorritsma heeft een negatieve coronatest, laat een VVD-woordvoerder weten. De twee zaten vorige week dagenlang bij elkaar - wel op afstand - tijdens het voeren van de verkenningsgesprekken met de zeventien gekozen lijsttrekkers.

Notities

Toen Ollongren naar haar dienstauto liep, werden vertrouwelijk notities gefotografeerd die ze in haar hand hield. Daar stond een aantal opmerkingen op die in slechte aarde vielen bij de Tweede Kamer. Daarop stapten Ollongren en Jorritsma op. De Tweede Kamer wil ze in een debat aan de tand voelen over het memo.

Door de situatie is de verkenning al anderhalve week vertraagd. Dat kan nog langer duren als het debat wordt uitgesteld. De meeste partijen willen eerst de uitkomsten daarvan afwachten.