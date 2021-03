Washington: naleving mensenrechten verslechtert wereldwijd

Wereldwijd is het slechter gesteld met de mensenrechten. Het blijft de verkeerde kant opgaan, aldus de Amerikaanse buitenlandminister Blinken bij de presentatie van het jaarlijkse mensenrechtenrapport van de regering in Washington. Volgens hem heeft de coronapandemie het alleen nog maar erger gemaakt.

In elke regio van de wereld zijn bewijzen te vinden dat het niet goed gaat, zei de bewindsman. Hij hekelde expliciet de ‘genocide’ op de Oeigoerse moslimminderheid in China. Ook laakte hij de aanvallen op politici van de oppositie en journalisten in landen als Rusland, Oeganda en Venezuela. Verder noemde hij onder meer de schendingen van de mensenrechten tijdens de burgeroorlog in Jemen en het ‘verwerpelijke’ gebruik van geweld door de militaire junta van Myanmar tegen demonstranten. Daarnaast gebruiken niet-democratische regeringen de coronacrisis als een excuus om het vizier op hun tegenstanders te richten en zo de mensenrechten verder uit te hollen.

Blinken benadrukte dat de Verenigde Staten zelf ook niet vrij zijn van fouten: ‘We weten dat we thuis werk te doen hebben”. Hij had het over diepgaande onrechtvaardigheden, zoals racisme. Een democratie is echter in staat en is bereid eigen tekortkomingen aan te pakken, aldus Blinken. ‘We proberen ze niet onder het tapijt te vegen.’