Duitsland beperkt AstraZeneca-vaccinaties: alleen nog 60-plussers

Duitsland beperkt het gebruik van het AstraZeneca-vaccin tot 60-plussers. De Duitse autoriteiten hebben dit besloten na een gelijkluidend advies. Onder de 60 jaar kan het alleen nog als een arts dat specifiek goedkeurt.

Duitse media spreken over een ramp voor het vertrouwen in het Brits-Zweedse middel. Het gebruik was al onderbroken geweest na meldingen over sterfgevallen na een AstraZeneca-vaccinatie. En eerder was toediening alleen aangeraden voor personen van 18 tot 64 jaar.