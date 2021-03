Zeker 45 doden door drukte bij uitvaart president Tanzania

De enorme drukte bij een stadion waar mensen hun laatste eerbetoon konden brengen aan de overleden Tanzaniaans president John Magufuli, heeft geleid tot 45 sterfgevallen. Na de gebeurtenis op 21 maart werden vijf doden gemeld, maar de politie meldt dinsdag dat het cijfer flink hoger is.

De kist van de 61-jarige Magufuli ging langs steden voordat het werd begraven in het dorp Chato. In de stad Dar es Salaam kwamen tienduizenden mensen naar het stadion waar ze afscheid van hun president konden nemen.

Het ging mis doordat mensen geen geduld hadden bij het betreden van het gebouw, aldus de politie. Als gevolg daarvan stierven 45 mensen. 37 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Aanvankelijk werd door de politie alleen gemeld dat een vrouw en haar vier kinderen bij het stadion waren overleden.

De Tanzaniaanse president overleed aan een hartaandoening en is vorige week vrijdag begraven. Magufuli is inmiddels opgevolgd door zijn vicepresident Samia Suluhu Hassan. Zij is de eerste vrouwelijke president van het Afrikaanse land.