Drie keer zo snel prikken tegen corona door betere logistiek

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ziet de wijze waarop mensen op de GGD XL-priklocatie in Breda worden gevaccineerd als voorbeeld van hoe dat ook elders in Nederland zou moeten. ‘We gaan daar in het land van profiteren. Het is een mooi voorbeeld van hoe je via logistiek maximale efficiëntie bereikt”, zei hij dinsdag tijdens een werkbezoek.

Bij de Bredase priklocatie hebben deskundigen uit het bedrijfsleven meegedacht over hoe je in kortere tijd zoveel mogelijk mensen kunt voorzien van een anti-coronaprik. ‘De inrichting was vrij inefficiënt omdat de administratie en het prikken tegelijk gebeurden”, zegt Paul Enders van ASML, de kartrekker van het nieuwe logistieke proces. ‘Door deze processen uit elkaar te halen kun je iedereen optimaal benutten en hoeven prikkers niet meer te wachten totdat de administratie is afgewerkt.’

Het gevolg van deze scheiding en andere kleine aanpassingen is dat prikkers binnen dezelfde tijd nu drie keer zoveel spuiten, van 20 naar 60 in een uur, in bovenarmen kunnen zetten. De capaciteit van de priklocatie groeide zo naar 3000 vaccinaties per dag. Enders: ‘Door geen stoelen neer te zetten duw je mensen als het ware door het proces, er ontstaat een soort lopende band.’ Volgens hem hebben andere priklocaties in Nederland de werkwijze overgenomen en geldt die inmiddels als een soort blauwdruk voor nieuw op te zetten vaccinatieplekken.

Tevreden

De Jonge toonde zich enigszins huiverig omdat critici bij andere GGD’en dit lopendebandwerk als onpersoonlijk ervaren en het niet goed zou zijn voor de sfeer. Na met mensen ter plekke te hebben gesproken, is hij gerustgesteld. ‘Ik was bang dat dit ten koste zou gaan van voldoende tender, love and care. Maar dat blijkt wel goed te zitten.’

De minister zegt sowieso erg tevreden te zijn over wat de GGD West-Brabant en andere GGD’en in het land hebben bewerkstelligd. ‘De GGD is de plofkip van Nederland. Het is indrukwekkend als je ziet wat de GGD in korte tijd heeft gepresteerd, bijvoorbeeld door 10 miljoen testen af te nemen. Het is het hardst groeiende bedrijf van Nederland.’