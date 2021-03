President Biden zet stappen tegen anti-Aziatisch racisme in VS

De Amerikaanse president Joe Biden neemt stappen om anti-Aziatisch racisme in de Verenigde Staten te bestrijden. Sinds de coronapandemie krijgen mensen met Aziatische komaf vaker te maken met racisme, ook in de vorm van geweld.

Het Witte Huis meldt onder meer dat justitie zich zal focussen op het toenemende aantal haatmisdrijven tegen Aziatische Amerikanen en mensen die afkomstig zijn van de eilanden in de Grote Oceaan. Binnen de commissie die de president tijdens de coronapandemie adviezen geeft, wordt een speciaal comité tegen vooroordelen en xenofobie opgericht.

Er gaat daarnaast 49,5 miljoen dollar (omgerekend 42,2 miljoen euro) van een coronahulpfonds naar maatschappelijke programma’s die specifiek gericht zijn op Aziatische Amerikanen die te maken hebben met huiselijk geweld of seksuele misdrijven. Dit moet extra drempels, zoals een taalbarrière bij het zoeken naar hulp, wegnemen. Verder worden onderzoeken naar het tegengaan en het aanpakken van vooroordelen en xenofobie gefinancierd.

Stilte

De maatregelen werden aangekondigd na Bidens gesprek met leiders van de getroffen gemeenschappen. ‘Het gesprek dat we vandaag hadden, en dat horen we in het hele land, is dat haat en geweld zich vaak in het volle zicht verbergen”, zegt de president daarover. De stilte die er vaak is, wordt door hem gezien als medeplichtigheid. ‘We kunnen niet medeplichtig zijn. We moeten ons uitspreken. We moeten handelen.’

De aandacht voor anti-Aziatisch racisme in de VS is versterkt door de recente schietpartijen in de regio Atlanta. Een man schoot op drie plekken acht mensen dood, onder wie zes vrouwen met een Aziatische afkomst. De verdachte ontkent een racistisch motief, maar volgens Aziatische belangenorganisaties is er duidelijk sprake van een haatmisdrijf.