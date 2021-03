Lasterzaak tegen Donald Trump kan doorgaan

De rechtszaak die een vrouw tegen Donald Trump had aangespannen wegens laster kan doorgaan. De hoogste rechtbank in New York oordeelde dinsdag dat de zaak verder kan nu Trump geen president meer is.

Summer Zervos spande de zaak in januari 2017 aan omdat Trump volgens haar valse en beledigende uitspraken had gedaan toen hij beschuldigingen van seksuele intimidatie weersprak. Enkele weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 verklaarde Zervos, die in 2007 deelnam aan de realityshow The Apprentice, dat Trump haar had aangerand. Hij zou haar ongevraagd hebben gezoend.

Bij een latere afspraak over een baan zou Trump dat opnieuw hebben gedaan en zou hij haar bij een borst hebben gepakt. Trump ontkende de beschuldigingen en noemde Zervos een leugenaar. Hij zei toen hij president was dat hij in die positie niet kon worden berecht. Zervos had de rechter gevraagd of de zaak nu wel kon worden behandeld. Trump heeft zich daar niet tegen verzet, blijkt uit de uitspraak.

De 74-jarige Trump is door meer vrouwen van seksuele intimidatie beschuldigd.