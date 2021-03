Nederland koploper in Europa met aanschaf elektrische bussen

Nederland is koploper in Europa met de aanschaf van nieuwe elektrische bussen. In totaal kochten Nederlandse bedrijven in 2020 446 elektrisch op te laden bussen, berekende de brancheorganisatie voor de Europese auto-industrie ACEA.

Duitsland en Polen vervolmaakten de top 3 van landen waar de meeste elektrische bussen werden verkocht, met respectievelijk 388 en 200 exemplaren die op kenteken werden gezet. De drie landen waren samen goed voor 60 procent van alle verkochte elektrische bussen afgelopen jaar.

Nog maar een kleine minderheid van alle nieuwe bussen in de EU is elektrisch. Het ging in 2020 om 6,1 procent van alle bussen die werden verkocht. Daarnaast waren hybride bussen goed voor 9,5 procent van alle nieuwe bussen in de EU. Verder reed ruim 11 procent op ‘alternatieve brandstoffen”, wat vooral neerkomt op bussen die op aardgas rijden.

Het grootste deel van de bussen die vorig jaar in de Europese Unie werden verkocht, rijdt nog altijd op diesel. Hun aandeel is wel veel kleiner geworden, nu de brandstof wegens nadelen voor de gezondheid en het milieu een steeds slechter imago krijgt. Van alle nieuwe bussen in 2020 rijdt bijna 73 procent op diesel, tegenover 82 procent in 2019.