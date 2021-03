‘1700 ic-bedden is mogelijk, wel ten koste van reguliere zorg’

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gaat er nog steeds van uit dat het mogelijk is om de capaciteit op de intensive cares uit te breiden tot 1700 bedden, mocht dat nodig zijn. Artsen van ziekenhuizen in Assen en Groningen toonden zich daar in het AD sceptisch over, maar een woordvoerster van het LNAZ laat weten dat ‘het kan als de nood aan de man is”.

‘Dan moet je wel absoluut de reguliere zorg afschalen en anders gaan werken”, aldus de woordvoerster. ‘Dat vraagt wel wat. Het aantal verpleegkundigen is de bottleneck. Maar als het moet, dan moet het. Dat hebben we zo afgesproken. De plannen liggen er, maar op dit moment is het niet aan de orde. Laten we hopen dat het ook niet aan de orde komt”, benadrukt ze. Bij het LNAZ zijn alle regionale netwerken voor de acute zorg aangesloten.

De ziekenhuizen in het land zien het aantal Covid-19-patiënten al een tijdje toenemen. Volgens de laatste cijfers behandelen ze 2342 mensen die ziek zijn geworden door het coronavirus, van wie er 675 op de ic liggen. Dat zijn de hoogste aantallen sinds eind januari. Het aantal ic-bedden wordt de komende tijd verder uitgebreid, in eerste instantie van 1350 naar 1450.

Voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ zei maandag nog dat het de komende weken zeker drukker zal worden, maar hij verwacht dat ‘we echt wegblijven van code zwart”. Dat is de situatie waarin ziekenhuizen capaciteit tekortkomen om iedereen te helpen.

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC), zei tegen het AD dat eventuele uitbreiding tot 1700 bedden moeilijk kan worden. Over verwachte aantallen bedden deed hij geen uitspraken. ‘Op veel ic’s bestaan zorgen over de capaciteit, dat klopt. En als alle 75 ic’s in Nederland twee, vijf of tien bedden minder kunnen leveren dan afgesproken, heb je een probleem.’