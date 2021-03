AEX-index zet recordjacht voort onder aanvoering banken

De Amsterdamse AEX-index zette dinsdag de jacht op de hoogste stand ooit voorzichtig voort. Vooral de banken en verzekeraars lieten stevige winsten zien. Beleggers verwachten dat de financiële problemen van het Amerikaanse hedgefonds Archegos geen grote gevolgen zullen hebben voor de gehele sector. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, zorgden daarbij voor optimisme op de beursvloeren.

De hoofdindex op Beursplein 5 schurkte rond het middaguur tegen de 700 punten aan en noteerde 0,3 procent hoger op 699,91 punten. De graadmeter bereikte een dag eerder al voor het eerst in 21 jaar de 700-puntengrens, maar sloot daar uiteindelijk onder. De laatste keer dat de AEX boven de 700 punten wist te sluiten was op 4 september 2000. Op die dag werd ook de hoogste tussentijdse koers ooit bereikt van 703,18 punten.

De MidKap won 0,2 procent tot 1019,33 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,6 procent. De Duitse DAX (plus 0,6 procent) bereikte een nieuw recordniveau en stevent af op de 15.000 punten.

Boskalis wint na vlottrekken containerschip

Credit Suisse daalde 2 procent in Zürich. De Zwitserse bank kelderde maandag dik 14 procent en sleepte andere Europese banken mee. De koersval volgde op de waarschuwing voor een fors verlies als gevolg van de financiële problemen bij een groot Amerikaans hedgefonds. De andere banken toonden herstel. In Parijs wonnen BNP Paribas en Crédit Agricole tot 1,9 procent en Deutsche Bank klom dik 1 procent in Frankfurt.

Bij de hoofdbedrijven op het Damrak stonden de financiële bedrijven Aegon, ING, ASR en NN Group in de kopgroep met plussen tot 1,9 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een min van 0,6 procent. De MidKap werd aangevoerd door metalenspecialist AMG (plus 4 procent). Citi verhoogde het koersdoel voor het aandeel. Fugro (min 1,5 procent) stond onderaan. De bodemonderzoeker verkoopt Seabed Geosolutions voor 16 miljoen dollar aan PXGEO Seismic Services.

Boskalis steeg 1,9 procent. Het vlottrekken van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal gaat de baggeraar en maritiem dienstverlener geen miljoenen opleveren. ‘Dit heeft geen effect op de jaarwinst van Boskalis”, zei topman Peter Berdowski maandag erover. Wel zal de klus extra naamsbekendheid opleveren.

De euro stond op 1,1738 dollar, tegen 1,1779 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 61,17 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 64,69 dollar per vat.