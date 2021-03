Portugal stuurt troepen naar noorden Mozambique

Portugal stuurt circa zestig militairen naar Mozambique om te helpen in de strijd tegen een terreurgroep die zegt onderdeel van Islamitische Staat te zijn. De Portugese minister van Buitenlandse Zaken Augusto Santos Silva zei dat de militairen zich voorbereiden en binnenkort afreizen naar het Zuid-Afrikaanse land dat van begin zestiende eeuw tot 1975 Portugees was.

In het uiterste noorden van Mozambique zaait de bende Shabaab al jaren dood en verderf. De strijd in de afgelegen regio aan de Tanzaniaanse grens is geregeld in het nieuws mede omdat er voor naar schatting zeker 60 miljard dollar aan aardgas in de grond zit. De voor de aardgasprojecten strategische havenstad Palma is sinds afgelopen woensdag voor een groot deel in handen van de terreurgroep. De bevolking is naar verluidt gevlucht. Buitenlandse werknemers van aardgasprojecten zijn geëvacueerd. Islamitische Staat heeft de inname van de havenstad Palma geclaimd.

De Verenigde Naties hebben maandagavond alarm geslagen over het lot van de bevolking in de regio. Daar zijn volgens de VN 1,3 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp geworden, maar die is er nog niet.

Het is onduidelijk wat de link tussen Shabaab en Islamitische Staat daadwerkelijk inhoudt. In de regio heerst al heel lang armoede en de centrale regering in de 1800 kilometer zuidelijker gelegen hoofdstad Maputo had daar tot de vondst van aardgas weinig belangstelling voor. De strijders komen volgens waarnemers allemaal uit de streek en de meesten uit een kustplaats ten zuiden van Palma, Mocímboa da Praia.