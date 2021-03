Jonge makers zoeken filmprojecten om coronasleur tegen te gaan

Filmproductiehuis Black Bee Productions is op zoek naar nieuwe projecten van jonge talenten. Onder de noemer Dare to Fly is een onlinecampagne gelanceerd waarmee tieners en twintigers worden aangespoord hun ideeën voor nieuwe films of series, die wellicht in ontwikkeling kunnen worden genomen, te ‘pitchen’.

‘Uitzichtloosheid, sombere gedachten, het wegglippen van toekomstperspectief, de jeugd heeft het lastig tijdens deze lockdown”, stelt de Amsterdamse producent in een toelichting. De makers willen deze sleur doorbreken door jongeren aan te moedigen ‘de inspiratie in zichzelf te zoeken. Wij zijn zelf jong en willen aantonen dat het leven in deze pandemie niet alleen maar uitzichtloos is en ook tot heel veel creativiteit kan leiden. Zelfs nu er volgens veel jongeren weinig te doen is”.

De YouTube-campagne is begin deze week gelanceerd. Het project is een idee van jonge filmmakers Sébastian Martens en Leon de Levita, de zoon van Slag om de Schelde-producent Alain de Levita. Ook rapper Adje werkt mee aan Dare to Fly.

Martens en De Levita hopen met het initiatief mogelijk ‘de nieuwe Tarantino of Spielberg van de Lage Landen’ te vinden. Zij verwijzen naar succesvolle projecten als lhbtiq-serie ANNE+ en Mocro Maffia, die ook mede zijn ontwikkeld op basis van ideeën van jonge talenten die een goed idee hadden. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich melden via de website van Black Bee.