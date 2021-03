‘Britse oud-Premier Cameron onder vuur voor banden met Greensill’

De Britse oud-premier David Cameron wordt mogelijk onderzocht vanwege zijn banden met de Australische financier Lex Greensill, wiens bedrijf deze maand ten onder ging. Greensill zou een onbetaalde maar invloedrijke rol in het hart van de regering hebben gehad, jaren voordat hij Cameron als adviseur in dienst nam en hem gebruikte om bij het begin van de pandemie bij hoge ministers te lobbyen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

In zijn rol als adviseur, die nooit formeel bekend is gemaakt, had Greensill toegang tot ten minste elf regeringsdepartementen, voordat hij in 2014 een formele rol als ‘krooncommissaris’ kreeg. Belastingbetalers verdienen het volgens de klagers te weten in welke mate Greensill Capital via de voormalige Conservatieve premier toegang tot de overheid had.

The Committee on Standards in Public Life, een invloedrijke waakhond voor normen en waarden, heeft de krant laten weten een onderzoek te overwegen. Dit na voorstellen van de Britse Labour-partij. Een voormalig voorzitter van de normcommissie riep op tot een ‘volledig onderzoek’ en beschreef de aantijgingen als een ‘echt schandaal”.

Kredietregelingen

Labour heeft er bij de commissie op aangedrongen te onderzoeken hoe het kan dat Greensill tien jaar geleden een bureau en een pasje kreeg in het Cabinet Office. Daarbij zouden ook zijn banden met bepaalde politici moeten worden onderzocht.

De commissie is ook gevraagd te onderzoeken hoe Cameron, die in 2018 door Greensill werd ingehuurd, ging lobbyen bij hoge regeringsfunctionarissen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder minister van Financiën, Rishi Sunak, om zo het bedrijf betere toegang te geven tot Covid-19-kredietregelingen.

Hoewel de commissie geen sancties kan opleggen aan individuele personen, heeft zij wel invloed op de regering. Aanbevelingen hebben in het verleden geleid tot de oprichting van verschillende instanties, zoals de adviseur inzake ministeriële belangen en de kiescommissie.

Financial Times onthulde eerder dat Cameron aandelenopties in Greensill had die 70 miljoen dollar waard hadden kunnen zijn als het bedrijf naar de beurs was gegaan. Greensill Capital vroeg eerder deze maand faillissement aan. Dat was het sluitstuk van de spectaculaire ineenstorting van de financieringsmaatschappij, nadat belangrijke geldschieters zich terugtrokken uit bezorgdheid over de waardering van de bezittingen. Eerder deze maand ging ook de Australische holding van Greensill failliet.